Han har kun trænet hende i lidt over en måned, men han har allerede udført mirakler.

Og på rekordtid er Clara Tausons karriere pludselig blevet genstartet som aldrig før.

Den spanske stjernetræner Carlos Martinez har i hvert fald forvandlet danskerens præstationer på banen efter adskillige mareridtsmåneder med skader og et gigantisk fald på verdensranglisten.

Den store forvandling skyldes dog primært én ting.

Carlos Martinez er konstant i danskerens øre under kampe.

»Han er jo spanier, så han får mig til at arbejde. Han er meget krævende, og det har jeg brug for lige nu,« lyder det fra Clara Tauson på et pressemøde under årets French Open.

Her er hun netop braget ind i anden runde efter en forrygende kvalifikationsturnering og en decideret ydmygelse af sin modstander i første runde.

Noget, der blandt andet skyldes den nye stjernetræner, hun har siddende i sin spillerboks.

»Det er godt for mig, at jeg nu har én, der kan sige til mig, når jeg skal løbe, og når jeg skal spille alle bolde. Det fungerer godt, og vi har rigtig god kemi,« lyder det videre fra Tauson.

Carlos Martinez er da også af en helt anden kaliber, end det danske stortalent tidligere har oplevet.

Hun får nemlig aldrig et roligt øjeblik i sine kampe, hvor han konstant dirigerer hende rundt på banen.

En trænerstil, spanieren i mange år har været kendt for.

»Jeg bruger den samme metode med alle spillere. Jeg er hård på banen, fordi Clara skal arbejde hver eneste dag. Høj intensitet og ingen pauser. Jeg tror, det er det, hun har brug for,« fortæller Carlos Martinez til B.T.

Clara Tauson spiller anden runde ved French Open onsdag.

Spanieren har tidligere ført tennisstjernen Svetlana Kuznetsova til to grand slam-triumfer i karrieren.

Og derfor ved han om nogen, hvor meget det kræver at nå hele vejen til tops.

En verdenstop, som Clara Tauson har potentiale til at blive en del af de kommende år, fortalte han tidligere på ugen.

Danskeren møder onsdag canadiske Leylah Fernandez i anden runde ved French Open.

Du kan som altid følge kampe live her på bt.dk.