Det vrimler med berømtheder, når der spilles tennis i New York.

Og natten til mandag var ingen undtagelse, hvor der atter var store og prominente navne på tribunerne.

En af dem var den oscarvindende skuespiller Matthew McConaughey, der fik lov til at komme helt tæt på begivenhederne, da Novak Djokovic vandt turneringen.

Han kunne nemlig fejre den serbiske tennisstjernes 24. grand slam-titel med hovedpersonen selv, det kan du se i video nederst i artiklen.

Matthew McConaughey sad helt tæt på begivenhederne, da Novak Djokvic vandt US Open finalen. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Matthew McConaughey sad helt tæt på begivenhederne, da Novak Djokvic vandt US Open finalen. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix

Novak Djokovic kunne efter tre timer og 17 minutters kamp løfte trofæet med cifrene 6-3, 7-6 og 6-3.

Matthew McConaughey var dog ikke det eneste A-navn på tribunerne på Arthur Ashe Stadium.

På tilskuernerækkkerne sad blandt andre Justin Timberlake, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio samt Kylie Jenner og Timothée Chalamet.

Udover det var også rapperen Lil Wayne til stede.

Musikeren Justin Timberlake så Djokovic vinde sin 24. grand slam-titel natten til mandag dansk tid. Foto: Matthew Stockman/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Musikeren Justin Timberlake så Djokovic vinde sin 24. grand slam-titel natten til mandag dansk tid. Foto: Matthew Stockman/AFP/Ritzau Scanpix

Det er ingen hemmelighed at US Open ikke blot lokker stjernestøvet frem på den blå tennisbane, men også på sidelinjen.

Tidligere på ugen sad skuespilleren Emma Watson, der særligt er kendt for sin rolle som Hermione i Harry Potter-filmene, på lægterne sammen med Vogue chefredaktøren Anna Wintour.

Også den 19-årige Coco Gauff tog sejren hjem foran et stjernespækket publikum med blandt andre Alex Baldwin.

Med søndagens sejr tangerer Novak Djokovic nu rekorden på tværs af damer og herrer. Finalesejren var den 24. grand slam-titel, hvilket er samme antal som Margaret Court vandt i 1960-1973.

Det vrimlede med berømtheder til dette års US Open finale mellem Daniil Medvedev og Novak Djokovic. Blandt andet sad Kylie Jenner og Timothée Chalamet sammen. Foto: Sarah Stier/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det vrimlede med berømtheder til dette års US Open finale mellem Daniil Medvedev og Novak Djokovic. Blandt andet sad Kylie Jenner og Timothée Chalamet sammen. Foto: Sarah Stier/AFP/Ritzau Scanpix

Novak Djokovic kunne udover den historiske titel også nyde, at han vender tilbage som nummer 1 på verdensranglisten. Han generobrer den fra spanske Carlos Alcaraz.

Efter sejren fortalte Novak Djokovic, at han ingen planer har om at stoppe på toppen.

»Jeg har ikke et antal på, hvor mange 'slams', jeg skal have vundet ved slutningen af min karriere,« sagde Novak Djokovic.