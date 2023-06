En tenniskonge og en prinsesse af Wales.

Der var royalt stjernestøv over Wimbledon i weekenden, da Roger Federer og Kate Middleton mødte bolddrengene og -pigerne før den ikoniske grand slam-turnering.

Prinsessen var samtidig trukket i et sæt hvidt tennistøj for at spille med den legendariske schweizer, som angiveligt skulle være hendes idol.

Det skriver The Sun.

Kate Middleton og prins George ved Wimbledon sidste år. Foto: Takuya Matsumoto/AP/Ritzau Scanpix

Kate Middleton spurgte undervejs den 20-dobbelte grand slam-vinder til råds, så hun kunne forbedre sit spil.

Efter en tur på det berømte græs deltog parret i en træningssession for en flok børn, der håber at blive udvalgt som nogle af de 250, der får den eftertragtede opgave.

»Wimbledon er kendt for utroligt professionelle bolddrenge og -piger. Det er fascinerende at komme bag scenen og se, hvor meget arbejde det kræver,« fortæller den 41-årige prinsesse, der er gift med prins William.

Den ottedobbelte Wimbledon-vinder Roger Federer, som lagde ketsjeren på hylden sidste år, husker sin egen tid som bolddreng hjemme i Basel.

»Jeg var det, da jeg var ni og ti år, og som jeg altid siger: Én gang bolddreng, altid bolddreng.«

Årets Wimbledon begynder 3. juli. Den danske komet Holger Rune er sikret en plads i turneringen, mens Clara Tauson skal gennem kvalifikationen. Du kan følge begge danskere her på bt.dk under hele turneringen.