Alle tennisfans taler om Caroline Wozniacki.

Danskerens navn er nemlig brandvarmt, efter hun fredag spillede sig videre til fjerde runde ved US Open.

For blot to måneder siden var hun stadig en pensioneret tennisspiller. Nu er hun – med afstand – den største historie i New York, hvor det amerikanske publikum ikke kan få nok af hende.

Og det kan nogle af verdens største sportsnavne åbenbart heller ikke.

Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix

For efter fredagens kamp er det i hvert fald væltet ind med reaktioner og lykønskninger fra flere stjerner i sportsverdenen.

Blandt andre har den mangedobbelte OL-guldvinder i svømning Michael Phelps lagt en såkaldt story op på Instagram, hvor han hylder danskeren hjemme foran tv'et.

'Vi går helt amok! Kom så, Caroline!', skriver han.

Det samme gør den amerikanske golfstjerne Brooks Koepka på det sociale medie.

'Sådan! Kom så!', er hans ordvalg efter sejren.

Også danskerens gode veninde og mangedobbelte grand slam-vinder Serena Williams så fredagens kamp hjemme foran tv'et. Og hun kunne da heller ikke lade være med at hylde Wozniacki.

'Vinder', skriver superstjernen i en story, hvor hun har delt et billede af kampen mellem danskeren og amerikanske Jennifer Brady.

Den enorme støtte, som Caroline Wozniacki mærker overalt, har da heller ikke kunnet undgå at fange hendes opmærksomhed.

Caroline Wozniacki efter lørdagens træning i New York. Foto: Jakob Kløcker Vis mere Caroline Wozniacki efter lørdagens træning i New York. Foto: Jakob Kløcker

Hun har nemlig også lagt mærke til, hvordan nærmest alle tilskuere holder med hende, når hun træder ind på det ikoniske stadion Athur Ashe.

Det fortalte hun, da hun lørdag mødte den danske presse på US Open-anlægget efter sin træning.

»Det betyder meget. Den eneste, som jeg nok ikke får fuld opbakning til, er mod Coco Gauff. Men ellers alle andre. Det er en fed følelse at stå på så stor en bane og have alle med sig,« forklarede hun.

Caroline Wozniacki skal søndag møde det amerikanske fænomen Coco Gauff i fjerde runde.

Du kan følge braget live på bt.dk.