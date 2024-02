»Jeg forestillede mig, at spørgsmålet ville komme. Melissa og jeg er ikke længere sammen.«

Sådan lød det fra den italienske tennisstjerne Matteo Berrettini på et pressemøde ifølge Corriere dello Sport. Han bekræftede dermed bruddet med den tidligere model og tv-vært Melissa Satta.

»Vi har et smukt forhold, vi har stor respekt for hinanden og jeg vil ikke fortælle mere om det, fordi jeg ikke kan lide at tale om mit privatliv, men jeg takker hende for dette smukke år,« sagde Berrettini videre på pressemødet om bruddet.

Det var i slutningen af januar sidste år, at parret begyndte at date. Siden har stjerneparrets situation været et stort emne i medierne på grund af både sportslige årsager, men i høj grad også af på grund af nogle meget private årsager.

Melissa Satta fik tidligere skylden for Matteo Berrettinis sportslige nedtur, fordi hun distraherede ham, og var for krævende. Samtidigt er hun i et tidligere forhold med fodboldspilleren Kevin Prince Boateng blevet beskyldt for, at eksmanden altid var skadet, fordi parret simpelthen havde for meget sex.

Tv-værten Melissa Satta og tennisstjernen Matteo Berrettini danner ikke længere par. Foto: Arthur Mola/Mary Altaffer/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Tv-værten Melissa Satta og tennisstjernen Matteo Berrettini danner ikke længere par. Foto: Arthur Mola/Mary Altaffer/AP/Ritzau Scanpix

Melissa Satta har tidligere svaret tilbage på den kritik, som hun bestemt ikke var enig i.

Tv-værten har dog været stille omkring bruddet til Matteo Berrettini, som hun ikke offentlig har meldt noget ud om endnu.

Matteo Berrettini har kæmpet en del med skader og en svingende form de seneste par år.

Derfor er den tidligere top 10-spiller dalet helt ned som nummer 125 på verdensranglisten, hvor den seneste titel kom i hus i sommeren 2022.