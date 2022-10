Lyt til artiklen

Tennisstjernerne Elina og Gaël Monfils er blevet forældre.

Det fortæller de begge på hver sin Instagram-profil.

'Jeg havde den mest fantastiske aften i mit liv, som sluttede med den smukkeste gave omkring klokken seks om morgenen. Elina var stærk og modig. Jeg kan ikke takke min kone og Gud nok for dette øjeblik. Velkommen til verden min lille prinsesse Skaï,' skriver 36-årige Gaël Monfils.

'Sikke en aften. Mine damer og herrer, giv en varm velkomst til Skaï Monfils. Kan ikke takke min mand nok for at dele dette uforglemmelige øjeblik med mig,' skriver den 28-årige ukrainske superstjerne Elina Monfils.

Det var tilbage i maj, at parret delte den glædelige nyhed, at de ventede en lille pige.

'Med et hjerte fuld af kærlighed og lykke er vi glade for at kunne meddele, at vi venter en lille pige til oktober,' skrev både Gaël og Elina Monfils på hver sin Twitterkonti.

I juli kunne parret dele en anden stor nyhed, nemlig at de var blevet gift.

Det kom dog som en overraskelse for de fleste, da de annoncerede forlovelsen, da parret en måned forinden havde besluttet at tage en pause fra hinanden.

Noget, der dog blev vendt fuldstændig på hovedet, da Gaël Monfils pludselig røg på knæ og friede til Elina. Dengang modtog parret adskillige lykønskninger – blandt andet fra danske Caroline Wozniacki.

Elina Monfils, der før ægteskabet hed Svitolina, har tidligere ligget nummer tre på kvindernes verdensrangliste, men i skrivende stund ligger hun nummer 37, mens Gaël Monfils ligger nummer 38.