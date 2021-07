Han prøvede ihærdigt, men han kunne ikke lade være. Stemmen knækkede.

Den 32-årige australske basketballstjerne Patrick 'Patty' Mills havde nemlig svært ved at finde ord for det, han – og størstedelen af Australien – havde været vidne til lørdag eftermiddag.

»Det her er specielt. Det er kuldegysninger over hele kroppen. Jeg er mere berørt af det her end vores egen kamp. Hun er en fantastisk inspiration for alle i Australien,« siger 'Patty' Mills ifølge News.

Ordene kom på et pressemøde lørdag aften efter en sejr i en træningskamp over Argentina, hvor basketballstjernen skulle forholde sig til spørgsmål om 25-årige Ashleigh Bartys historiske Wimbledon-triumf.

25-årige Ashleigh Barty. Foto: NEIL HALL

Du kan se klippet fra pressemødet nederst i artiklen.

For første gang i 41 år vandt en kvindelig australsk tennisspiller nemlig den prestigefyldte grand slam-turnering, og ifølge Mills betyder sejren rigtig meget for Australiens befolkning.

»Jeg får en klump i halsen, når jeg snakker om det. Hun er utrolig. Det er sådan noget, der giver dig kuldegysninger, når du snakker om det,« sagde Mills, inden stemmen knækkede.

Det var i 1980, at en australsk kvinde senest vandt Wimbledon. Dengang var det Evonne Goolagong Cawley, der hentede det store trofæ hjem til Australien.

Lørdag gjorde Ashleigh Barty hende så kunsten efter, da hun besejrede den tidligere verdensetter Karolína Plísková i tre sæt med cifrene 6-3, 6-7, 6-3.