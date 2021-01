Det har ikke altid været lige nemt at være Eugenie Bouchard.

Den canadiske tennisstjerne kæmper nemlig med en hård fortid i en familie, der har været fyldt med både stor splittelse og dårlig opvækst.

Det fortæller den 26-årige superstjernes tvillingesøster, Beatrice, ifølge mediet Essentially Sports.

»Vi er på ingen måde nogen simpel, glad og perfekt familie. Faktisk er vi langtfra det,« siger hun.

Ifølge Beatrice Bouchard blev familien flået i stykker, da forældrene blev skilt for mange år siden, fordi det tvang børnene til at vælge side.

»Mine forældre var virkelig ikke glade sammen, og Eugenie boede herefter sammen med min mor hele sin barndom, mens jeg boede hos min far sammen med min søster Charlotte og min bror William,« forklarer hun.

Skilsmissen kom tidligt i børnenes liv, og derfor var det da også svært for Bouchard-tvillingerne at bygge et tæt forhold op, lyder det.

»Vi blev adskilt, og det skabte en enorm spænding mellem min far og Eugenie, samt mellem min mor og jeg. I dag er forholdet slet ikke perfekt overhovedet,« forklarer Beatrice Bouchard og fortsætter:

»Jeg har næsten kun set Eugenie to gange om året de sidste 10 år. Jeg kender nærmest nogle af dem, der arbejder i det lokale supermarked, bedre, end jeg kender hende. Det er underligt.«

Eugenie Bouchard gjorde i 2014 kometkarriere, da hun som 20-årig nåede hele vejen til finalen i Wimbledon, som hun dog tabte. Inden da kom hun ligeledes i semifinalen i både Australian Open og French Open samme år.

Efterfølgende er karrieren dog røget ind i noget af en nedtur på banen, mens den canadiske superstjerne de senere år mest har været i rampelyset for sit datingliv uden for banen.

Noget, der blandt andet gjorde, at tennisstjernen i 2017 gik verden rundt, da hun gik på date med en fan efter et tabt væddemål.

