Tennis og matchfixing.

To ord, der på ingen måde bør gå hånd i hånd, men som alligevel har en tendens til at ramle ind i hinanden.

Oftest er der tale om kampe på lavere niveau, men nu er det kommet frem, at den tidligere verdensetter og guldvinder fra OL i Sydney, Yevgeny Kafelnikov, var manden, der var mistænkt for matchfixing i forbindelse med en kamp i 2003.

Det skriver engelske The Telegraph.

Det var i sidste uge, at en rapport - udarbejdet af ‘Independent Review of Integrity in Tennis’ - konkluderede, at tennis er udfordret af en ‘tsunami’ af matchfixing på de lavere niveauer.

Rapporten viste dog samtidig, at der ikke var nogle beviser for, at tennismyndighederne tidligere havde dækket over matchfixing-sager.

Alligevel var der en tvivl omkring en unavngiven spillers karrierestop tilbage i 2003, som The Telegraph nu kan afsløre er russiske Yevgeny Kafelnikov, der vandt French Open i 1996 og Australian Open i 1999.

Her mistænker panelet, at spilleren blev undersøgt for matchfixing og af den grund valgte at stoppe karrieren.

Kampen, der er under spørgsmålstegn, er Kafelnikovs nederlag til Fernando Vicente tilbage i 2003 i første runde af en turnering i Lyon i Frankrig, hvor han tabte 2-6, 3-6. Alle bookmakere suspenderede kampen, inden den gik i gang, og det var nok til at ATP strammede reglerne.

Kafelnikov spillede sin sidste professionelle kamp kort tid efter nederlaget i Lyon. Her han havde modtaget et brev fra ATP, der informerede ham om, at de havde en kæmpe efterforskning i gang på den tvivlsomme kamp. I den forbindelse blev han også afhørt af dem, men fik ingen straf, da der ikke kunne findes nogle beviser.

The Telegraph skriver, at de i de forgangne uger flere gange har været i kontakt med den nu 44-årige russer, der, udover en plads som verdens nummer et, vandt to Grand Slam-titler i single og fire i double.

Her spurgte de ham blandt andet, hvorvidt han i 2003 var under efterforskning.

»Måske var jeg, måske var jeg ikke. I bliver nødt til at spørge dem, der var ansvarlige. Jeg kan ikke huske det,« sagde han og fastslog samtidig, at han stoppede karrieren i 2003 ‘af andre årsager’.