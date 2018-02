Den tjekkiske tennisspiller Petra Kvitova er tilbage i top-10 efter sin triumf i Qatar.

For lidt over et år siden virkede det dog som et utænkeligt scenarie, da hun blev angrebet med en kniv i sit eget hjem i Tjekkiet og fik alvorlige skader i sin venstre hånd. Hun måtte ovenpå operationen holde seks måneders pause.

Men den 27-årige tjekke er nu vendt tilbage i det sjove selskab blandt de bedste tennisspillere i verden efter sin finalesejr over Garbiñe Muguruza i Qatar. Og det er en helt speciel følelse, fortæller hun.

»For et år siden virkede det umuligt. Jeg kunne ikke engang drømme om det for et år siden, da jeg var i en helt anden situation, hvor jeg prøvede at komme tilbage og spille,« sagde hun efter kampen.

»Det er en meget speciel følelse at være tilbage i top-10. Jeg havde ikke været her uden mit team, mine trænere og min familie. Jeg er meget taknemmelig for at have dem ved min side.«

Petra Kvitova har bestemt også fundet tilbage til formen. Det er således hendes anden turneringssejr i streg, efter hun tidligere på måneden også vandt WTA-turneringen i Sankt Petersborg.

Foto: DAVID W CERNY Foto: DAVID W CERNY

»Det er fantastisk at vinde den anden titel i streg og en meget speciel følelse. Det er en god stime, og den er jeg stolt af. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville være tilbage i top-10 så hurtigt igen,« fortæller tjekken, der har vundet Wimbledon to gange.

Med den seneste form har Petra Kvitova for alvor meldt sig ind i kampen om de kommende Grand Slam-turneringer, der venter senere på året.

»Det er derfor, jeg kom tilbage. For at få gode resultater i Grand Slams og i de store turneringer.«

Med sejren rykker Petra Kvitova hele 11 pladser frem på verdensranglisten og er nu oppe som nummer ti i verden.