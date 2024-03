Hun orker ikke at få spørgsmålet mere.

Og da slet ikke midt i karrierens største triumf.

For efter den amerikanske tennisstjerne Danielle Collins lørdag vandt Miami Open på nærmest sensationel vis, handlede det efterfølgende pressemøde mest af alt om noget andet.

For den 30-årige amerikaner har nemlig allerede for flere måneder siden meldt ud, at 2024 bliver hendes sidste år som professionel tennisspiller.

Danielle Collins vandt lørdag Miami Open. Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Danielle Collins vandt lørdag Miami Open. Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix

En beslutning, som adskillige fans verden over har stillet spørgsmålstegn ved de seneste uger, eftersom Danielle Collins nærmest virker til at være bedre spillende end nogensinde før.

Gentagne gange har hun dog slået fast, at uanset, hvor godt hun klarer det i løbet af sæsonen, bliver ketsjeren lagt på hylden ved årsskiftet.

Men det måtte hun så alligevel fortælle en ekstra gang på lørdagens pressemøde, da hun blev spurgt om, hvorvidt hun kunne finde på at droppe sine pensionsplaner.

»Jeg ved, at mange af de her spørgsmål kommer af et godt hjerte, fordi jeg ved, at mange gerne vil have, at jeg fortsætter,« lød det fra Danielle Collins ifølge CNN, inden hun tilføjede:

»Men som jeg også har sagt, så har jeg nogle problemer med helbredet, og de gør tilværelsen uden for banen en smule udfordrende. Jeg håber, at alle vil respektere det. Det er en meget emotionel og personlig ting.«

Danielle Collins har for flere år siden afsløret, at hun blandt andet lider af kronisk leddegigt.

Lørdagens triumf i Miami var amerikanerens største i karrieren.

I 2022 chokerede hun i øvrigt hele tennisverdenen, da hun spillede sig hele vejen til Australian Open-finalen, som hun dog endte med at tabe.

I lørdagens finale vandt hun over stjernen Elena Rybakina med cifrene 7-5, 6-3.