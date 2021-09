Hun har fået en del opmærksomhed de sidste mange uger, og nu trækker hun overskrifter igen.

For efter en turbulent tid i tennisverdenen overraskede Naomi Osaka stort, da hun mødte op til den velkendte Met Gala iført en farverig kjole og hår, der nærmest var formet som vinger.

Osaka, der er en af værterne ved årets galla og som ellers har undgået medierne, fortalte, hvordan hendes look skulle være en hyldest til der, hvor hun kommer fra - Japan og Haiti.

Hendes outfit til den store aften har dog fået en blandet modtagelse. Hos Vogue er begejstringen stor.

»Hvis der findes en ung atlet, der formår at balancere mode og et politisk statement, er det Naomi Osaka,« lyder det om den 23-årige stjerne.

»Osaka kan levere et look på en rød løber ligeså let, som hun kan serve en kamp hjem. Derfor er det ikke en overraskelse, at da hun ankom som en af Met Galas arrangører, var det i hendes modigste og flotteste styling-statement til dato.«

Det er dog ikke alle, der hylder tennisstjernens valg af tøj.

»Mens hendes rolle som medvært betød, hun var et af de store ansigter, led hun endnu et nederlag på den røde løber. Den japansk-amerikanske stjerne hyldede sit ophav med en kimono-inspireret kjole, der havde rød silke i taljen. Men de kulturelle detaljer var nemme at overse, fordi kjolen havde så voldsomme ærmer, der gjorde Osaka lille - og det gjorde den bizarre frisure også,« lyder det fra Daily Mail.

Naomi Osakas outfit på den røde løber til Met Gala. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Naomi Osakas outfit på den røde løber til Met Gala. Foto: MARIO ANZUONI

»Hendes mørke lokker var sat op i en slags Star Wars-stil, og så var det øverste af håret formet som en saltkringle med to vinger, der stak ud fra hver side af hovedet - det lignede lidt en fisks finner,« lyder det fra anmelderen.

Den japanske stjerne har længe kæmpet med sit mentale helbred. Noget, hun ikke har lagt skjul på, og ved Wimbledon i år valgte hun at trække sig.

Først nægtede hun at stille op på de efterfølgende pressemøder, og da hun fik besked på, at det skulle hun, ellers ville det blive dyrt i bøder, valgte hun at trække stikket.

Naomi Osaka røg desuden noget overraskende tidligt ud af årets US Open, da hun blev slået af den unge canadier Leylah Fernandez, der efterfølgende gik hele vejen til finalen.

»Jeg tror, at jeg vil tage en pause fra spillet et stykke tid,« lød det på det efterfølgende pressemøde fra den japanske stjerne.