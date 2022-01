Hun var i toppen af tennissporten i flere år. Men alligevel var det ikke kun hendes meritter på banen, der kom i fokus, da hun stoppede karrieren.

For et spørgsmål kom som noget af det første til Johanna Konta, da hun annoncerede, at hun ville lægge ketsjeren på hylden.

Spørgsmålet gik på, om karrierestoppet skyldtes en graviditet, fortæller hun til The Telegraph. Og i den forbindelse kommer hun med en opsang til medierne – især den britiske presse.

»Som kvinde når du en bestemt alder, du rammer nogle milepæle, og med det samme bliver det bare taget lidt for givet: 'Okay, nå, men hvornår kommer babyen?'« fortæller 30-årige Johanna Konta, der i dag er kommentator hos Eurosport under Australian Open, og fortsætter:

»Det har ikke skadet mig, men det ville da være dejligt at tale om min karriere og sådan nogle ting – ligesom mine mandlige kollegaer i sporten. Jeg tror ikke, de spurgte Rafael Nadal, hvornår han skulle giftes med sin kæreste, før han blev det, eller hvornår han skulle have børn,« lyder det fra Johanna Konta, der selv for nyligt blev gift med sin kæreste gennem mange år.

Selvom det ikke har gjort hende ondt at blive spurgt til, kan det være anderledes for andre. Og derfor mener hun også, medierne bør skrue ned for spørgsmål om især børn.

»Jeg synes, det er lidt ufølsomt, især for dem, der måske ikke ønsker børn eller har andre udfordringer. Det ved man jo bare ikke. Vores tennispresse er primært midaldrende mænd, så jeg tror også, spørgsmålene kommer af den grund,« siger den tidligere tennisspiller.

Johanna Konta, der i 2017 var nummer fire på verdensranglisten, stoppede sin karriere i december sidste år, efter hun i en længere periode havde kæmpet med en drilsk knæskade, hun ikke kunne få bugt med.

Hun havde i en periode et anspændt forhold til de britiske journalister, hvilket især kom til udtryk under French Open i 2018.

Her tabte Konta til Yulia Putintseva, og efterfølgende tordnede hun mod pressen, da de groft sagt spurgte til, hvorfor hun var så dårlig på banerne i Paris. Hun sammenlignede det med, hvis journalisterne blev spurgt til »hvorfor de altid skrev lorteartikler på Roland Garros« i flere år i træk.