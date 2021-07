Tennisstjernen Nick Kyrgios er havnet i modvind på de sociale medier.

For efter at have trukket sig fra det kommende OL i Japan, er den 26-årige australske badboy blevet kritiseret for sin beslutning.

Årsagen er, at Kyrgios' afbud til OL blandt andet skyldes, at arrangørerne torsdag meldte ud, at der ikke vil være tilskuere på lægterne under sommerens lege.

'Hej alle. Jeg vil bare lige fortælle, at jeg har besluttet at trække mig fra OL. Det har ikke været nogen nem beslutning, for min store drøm er at repræsentere Australien ved et OL, og jeg ved, at det er ikke alle, der får den slags muligheder særlig tit,' skriver Nick Kyrgios i et opslag på Twitter og tilføjer:

'Men jeg kender også mig selv. Tanken om at skulle spille på tomme stadions passer ikke til mig, og det har den aldrig gjort. Derfor vil jeg ikke tage pladsen fra en sund og rask australsk atlet. Nu vil jeg bruge tiden på at få min krop til at komme sig helt.'

Kyrgios' beslutning om at droppe OL på grund af manglende tilskuere er efterfølgende ikke faldet i god jord hos flere af hans fans.

Faktisk er det direkte hadefulde beskeder, der rettes mod tennisstjernen i kommentarfeltet på det sociale medie.

Du kan se et udpluk af de mange kommentarer herunder:

'Så det er vigtigt for dig at repræsentere Australien til OL, men når der ikke er tilskuere, der kan overvære din dårlige opførsel, så kunne du ikke være mere ligeglad?'

'Seriøst? Det er OL … Du vil ikke repræsentere dit land, fordi der ikke er nogen fans på tribunen? Nu har jeg hørt det hele. Jeg er meget skuffet over dig.'

'Så det hele handler om, at tilskuere skal heppe på dig, og ikke dét at repræsentere dit land? Narcissismen skinner virkelig igennem.'

'Der vil jo sidde mange millioner og se dig spille på tv, så det handler vel i virkeligheden om, at du ikke gider at spille.'

Den australske tennisspiller deler ofte vandene for sin vilde spillestil og karismatiske personlighed, og derfor er han da også enten hadet eller elsket verden over.

Nick Kyrgios blev i starten af sin karriere anset som ét af de største tennistalenter nogensinde, men han har dog aldrig formået at omsætte talentet til en grand slam-titel.