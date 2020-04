Tennisstjernen Dominic Thiem har ikke tænkt sig at punge ud.

I hvert fald ikke når det kommer til at hjælpe lavere-rangerende tennisspillere, der måtte lide under coronakrisen. Det siger han i et interview med det østrigske medie Krone.

»Ingen tennisspillere kæmper for at overleve - endda ikke dem, som er meget lavere rangerende. Ingen af dem vil sulte,« siger den østrigske stjerne til mediet.

Theims udmelding kommer efter, at tennisstjernerne Roger Federer, Novak Djokovic og Rafael Nadal er i færd med at søsætte en hjælpepakke til tennisspillere uden for top-250, som i øjeblikket mangler en indtjening, mens coronavirus hærger på verdensplan.

Dominic Thiem mener ikke, at nogle tennisspilere - uanset rangering - vil gå sulten i seng på grund af corona. Foto: MAURO PIMENTEL Vis mere Dominic Thiem mener ikke, at nogle tennisspilere - uanset rangering - vil gå sulten i seng på grund af corona. Foto: MAURO PIMENTEL

Konkret foreslår de, at spillere, der er rangeret mellem nummer 1 og 5 i verden, donerer 30.000 dollar - svarende til cirka 205.000 kroner - per spiller.

Men det agter Dominic Thiem ikke at deltage i. I stedet synes han, man skal se helt anderledes på tingene.

»Der er mange, mange spillere, som ikke prioriterer sporten over alt andet. Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle give disse spillere penge. Jeg vil meget hellere give penge til personer eller organisationer, som virkelig har brug for det,« forklarer Dominic om sin holdning.

Dominic Thiem har indtjent omkring 24 millioner dollar i pengepræmier i løbet af sin karriere, der begyndte professionelt i 2011.