'Angst, panik og overvældet.'

Sådan starter Jelena Dokic et opslag på Instagram, hvor hun endnu en gang åbner op for den svære periode, hun går i gennem. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Gennem de seneste år har den tidligere tennisstjerne været åben omkring sin hårde barndom og fortalt, at hun blev misbrugt i hjemmet af sin far. Både fysisk og psykisk.

Derfor er der dage, der kan være hårde at komme igennem for Dokic, der i dag arbejder som tenniskommentator og tv-vært.

'Det her har været mig den sidste uge, hvor jeg har arbejdet meget – hvilket aldrig er et problem, men jeg føler mig overvældet og ængstelig. Jeg har lagt for meget pres på mig selv, fordi jeg tænker, at intet af det, jeg gør, er godt nok, og jeg leder efter en umulig perfektion.'

'Jeg poster det her, fordi hvis ikke jeg gør det, føler jeg, at jeg gemmer mig og ikke er ærlig. Og jeg vil altid være ærlig overfor jer alle sammen. Det er den, jeg er,' skriver Dokic.

Hun fortæller, at når hun får disse anfald, stiger hendes puls, hun har søvnproblemer, hendes hjerne arbejder på højtryk, og hun mærker en massiv trykken for brystet.

'Det er angst, og jeg ved, hvorfor det sker. Men jeg er stadig vred på mig selv over, at jeg var så hård ved mig selv, og at jeg følte, at jeg skulle gøre tingene til et vist uopnåeligt niveau,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg burde have givet mig selv mere credit og været mindre hård ved mig selv.'

Jelena Dokic har tidligere talt åbent om, at hun i en årrække kæmpede med selvmordstanker.

Dokic stoppede sin aktive karriere i 2014. Inden da nåede hun at ligge nummer fire på verdensranglisten.