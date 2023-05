Alt var begyndt at gå godt. Men nu har tennisspilleren Paula Badosa fået en trist besked.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram, hvor hun skriver, at hun er nødt til at melde fra til French Open.

'Ved turneringen i Rom fik jeg et stressbrud i ryggen. Det har været meget hårde nyheder efter så svær en start på sæsonen med skader,' skriver hun og fortsætter:

'Det kommer til at holde mig væk fra turneringer i nogle uger. Tak til alle jer, der er der for mig uanset hvad,' slutter hun.

Paula Badosa har haft en god sæson på grus. Foto: ISABEL INFANTES Vis mere Paula Badosa har haft en god sæson på grus. Foto: ISABEL INFANTES

Den 25-årige spanier, der ligger nummer 29 på verdensranglisten, nåede kvartfinalen ved Italian Open, hvor hun dog måtte se sig slået af Jelena Ostapenko.

Det er anden gang i år, Paula Badosa går glip af en grand slam, da hun heller ikke var med til Australian Open i januar som følge af en skade i det ene lår.

Den kom hun sig dog over, og efterfølgende har hun haft en god sæson på grus.

Spørgsmålet er nu, om hun når at komme sig, inden årets tredje grand slam – Wimbledon – løber af stablen fra starten af juli.