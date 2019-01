Den ekstreme varme i Melbourne har krævet sit første offer ved grand slam-tennisturneringen Australian Open.

Således kollapsede den tyske stjerne, Andrea Petkovic, undervejs i sin førsterundekamp mod rumæneren Irina-Camelia Begu.

»Jeg var helt væk. Det var som om jeg befandt mig i en fantasiverden,« sagde Andrea Petkovic efter hun var kommet til sig selv igen og tilføjede:

»Jeg kunne knap nok sidde op og alligevel ønskede jeg at fortsætte med at spille. Jeg troede, det skulle gå, men lægerne stoppede mig, og det var helt bestemt den rigtige beslutning. For jeg var jo helt bleg i ansigtet.«

Not sure what happened, but Andrea Petkovic is down. They’re taking her pulse and blood pressure. #AusOpen pic.twitter.com/Y9TSt6XazC — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 14, 2019

31-årige Andrea Petkovic, der tidligere har ligget i top 10 på verdensranglisten i damesingle, tabte kontrollen over sin krop midt i andet sæt.

Straks efter blev hun på banen tilset af en læge, der målte hendes puls og blodtryk. Tallene var alarmerende, hvorefter Andrea Petrovic blev ført ind i omklædningsrummet.

Men hendes optakt til Australian Open har heller ikke været optimal. Sygdom har betydet, at hun på få dage har tabt sig to kilo. På den baggrund er det ikke så underligt, at mere end 30 graders varme og en luftfugtighedsprocent på 80 fik hende til tælling.

»I fredags havde jeg kun kræfter til at træne 12 minutter. I søndags kørte jeg på i 39 minutter. Med det i tankerne synes jeg egentlig, det var meget godt, at jeg mod Begu trods alt nåede at være på banen i halvandet sæt,« sagde Andrea Petkovic, der stadig er med i Australian Opens damedoubleturnering.

Der var også varmt på tilskuerpladserne til kampen. Foto: ADNAN ABIDI Vis mere Der var også varmt på tilskuerpladserne til kampen. Foto: ADNAN ABIDI

I denne har hun bedt om at få sin næste kamp skemalagt så sent som muligt, så hun kan komme til hægterne igen.