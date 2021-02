Lørdag sikrede tennisstjernen Naomi Osaka sig sin fjerde grand slam-titel, da hun i sikker stil besejrede Jeniffer Brady i to sæt.

Derfor var japaneren også fyldt med både overskud og glæde efter kampen, og her var de særlig én ting, som flere tennis-iagttagere bed mærke i.

Den blot 23-årige stjerne gjorde i første omgang det, hun næsten altid gør, inden hun forlader banen – give sine autograf til nogle af de mange fans, der hænger halvt nede på banen for at sikre sig deres idols signatur.

Derefter gik hun mod tunnelen, men de mange skrig og råb fra fans stoppede ikke af den grund, og det fik Osaka til at stoppe op.

Osaka gav sig mere end almindelig god tid til sine mange fans. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE Vis mere Osaka gav sig mere end almindelig god tid til sine mange fans. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE

Hun vendte sig herefter om og gik tilbage for at signere endnu flere autografer til stor glæde for de mange, der både havde T-shirts, kasketter og tennisbolde, som de gerne ville have japanerens autograf på.

'Det er fantastisk. Naomi er derude og skriver autografer til hver og en. Hun løb tilbage, efter hun var gået ind i tunnelen,' skriver tennisjournalist Courtney Nguyen eksempelvis på Twitter.

Og hun var ikke den eneste, der lagde mærke til det.

'Før Naomi Osaka forlod Rod Laver Arena gik hun højre, venstre, hen i tunnelen, og så tilbage igen for at signere 36 autografer i alt. Tennisbolde, programmer, billetter, hatte. Ingen gik forgæves. Hun stillede endda op til billeder og kastede bolde tilbage til fans. Klasse,' skriver journalist Sam Landsberger.

Before leaving Rod Laver Arena Naomi Osaka goes right, left, up the tunnel, and then doubles back to sign 36 autographs in total. Tennis balls, programs, tickets, hats, paper fans .. nobody missed out. She even posed for photos and threw balls back to fans. Class. #ausopen pic.twitter.com/Z8TT4YxGkz — Sam Landsberger (@SamLandsberger) February 20, 2021

Med lørdagens triumf er Naomi Osaka tilbage på tronen i Australian Open, efter hun i 2019 også gik hele vejen i turneringen 'Down Under.'

Derudover har japaneren også vundet US Open i både 2018 og 2020 og er for alvor ved at slå sig fast som den nye dronning af tennis.

I sin sejrstale priste hun sig lykkelig for overhovedet at kunne konkurrere – og endda foran tilskuere – midt i en pandemi. Og så afslørede hun også, hvordan sejren skulle fejres.

Med tegnefilm og pizza.