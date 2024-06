Gaël Monfils har en gigantisk tenniskarriere bag sig.

Alligevel griner den 37-årige veteran, da han bliver spurgt ind til Holger Rune – og særligt ved et specifikt spørgsmål.

Om en uge mødes de to tennistenorer ved eventet Champions Battle i Herning, og i den forbindelse har Monfils sagt ja til et længere interview med B.T.

Men 'La Monf' nægtede fuldstændig at gå med på en af de præmisser, han blev konfronteret med.

Da Gaël Monfils var bedst, lå han nummer seks i verden. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Da Gaël Monfils var bedst, lå han nummer seks i verden. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

»Han er 21, og han har allerede været nummer fire i verden. Forstår du, hvad jeg mener?« lyder det fra Gaël Monfils.

Spørgsmålet gik på, hvorvidt han havde et råd til den 16 år yngre Holger Rune, der har sine første år blandt den absolutte verdenselite.

Franskmanden har selv ligget nummer seks i verden, vundet adskillige turneringer og været en af sportens mest prominente stjerner gennem efterhånden mange år.

Alligevel har han absolut intet råd at give videre, påpeger han.

»Ja, jeg er ydmyg,« fortsætter han.

»Men man skal også indse og erkende, at de drenge er bygget anderledes. De er virkelig gode. Indimellem kan folk ikke lide, at man er ydmyg, men der er også en stor sjat ærlighed i at sige:'Det, jeg fortæller dig, er, at ham her, han er virkelig god. Han er anderledes og virkelig god.'«

»Derfor griner jeg også, når nogen tillader sig at give råd til en mester som ham. Det er ikke ordet. Han skal guides og hjælpes. Jeg har ikke nogen råd at give ham, fordi han er så god.«

Monfils peger blandt andet på Holger Runes velpyntede cv på trods af danskerens unge alder.

Trofæskabet tæller allerede fire titler, han har spillet finaler i store turneringer verden over og været til sæsonfinale med verdens bedste spillere.

»Kometer som ham skal bare guides,« lyder det fra Gaël Monfils.

»Det er ham, der skal give mig råd,« siger han og bryder ud i latter.

Sammenligningen mellem han og Rune, der lige nu ligger nummer 13 på verdensranglisten og ham selv (der er 37 i verden, red.), vil han slet ikke høre tale om.

»Det er umuligt,« svarer han.

»Han er meget stærkere, end jeg er. Jeg kan ikke kende mig selv på nogen måde i ham. Jeg vil ikke acceptere sammenligningen. Vi taler om en ung spiller, der allerede er virkelig god og har et vanvittigt niveau. Også en sindssyg palmares. Han er meget bedre end mig, så der er ingen mulig sammenligning.«

Champions Battle løber af stablen 11. juni. Caroline Wozniacki og Monfils' hustru Elina Svitolina bliver også en del af begivenheden, der løber af stablen i Herning.