Der var ikke den store tvivl om, at Naomi Osaka havde følt sig truffet, da hun hørte kommentator Caroline Wozniackis forudsigelse under Miami Open.

Ordene faldt klart, efter japaneren lammetævede Wozniackis modstander i afskedskampen, Angelique Kerber, med 6-2, 6-3.

»Hun (Wozniacki, red.) siger så 'Jeg tror Kerber og Fernandez mødes'. Så tænkte jeg 'Øh, er Muchova og jeg ikke med i det her'. Så det tænkte jeg ret meget på det, da jeg spillede lige før,« lød det dengang fra Osaka, der først kom til kort i finalen ved den store turnering.

Udbruddet fra den genopståede stjerne Osaka gik ikke ligefrem Wozniacki på - men hun øjnede dog en god forretning som motivationscoach.

»Det kan være, at jeg skal være med i hendes team og tage fem procent af hendes præmiepenge. Det hjalp hende til at spille rigtig godt,« sagde hun med et grin til mandagens pressemøde før sin afskedskamp, der spilles tirsdag aften.

Hun har i det hele taget nydt sit nye kommentatorliv under Indian Wells og Miami Open, og hun har haft en god fornemmelse med både at være lidt med i tennisverdenen - og samtidig lidt distanceret.

Under hele sin karriere har den danske verdensstjerne haft sin familie med på nærmeste hold, og selv med den nye tjans risikerer hun lidt familiær udfordring.

For nok har Caroline Wozniacki erfaringen fra banen, men brormand Patrik har erfaringen fra kommentatorboksen, hvor han efterhånden har gudiet TV2 Sports' seere gennem fem år.

Det er ikke nemt at acceptere et nederlag til en søskende, og dette svar er nok det nærmeste man kan komme på sådan en indrømmelse.

Hvem er så den bedste kommentator - dig eller Patrik?

»Jeg er helt ny og skal lige vænne mig til det og se, om det er noget, jeg synes, er sjovt at gøre i en længere periode.«

-«Jeg synes, Patrik gør det rigtig godt, så jeg er stolt af ham.«