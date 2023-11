Russiske Daniil Medvedev er en opsigtsvækkende tennisspiller. På godt og ondt.

Og onsdag stjal han igen showet ved ATP-turneringen i Paris.

I et tæt opgør mod Grigor Dimitrov ragede han sig gang på gang uklar med det franske hjemmepublikum.

Franskmændene buhede af russeren flere gange, og tre gange satte han sig ned for at nægte at spille videre.

Det gjorde han dog i sidste ende, hvor han tabte et intenst opgør til bulgareren med 3-6, 6-7, 7-6.

Det hjalp ikke på russerens humør, der blev fanget på kamera af publikum. Her hilste han pænt på de franske fans med en udstrakt langfinger. Men han havde dog en helt anden forklaring.

Vurdér selv her:

Medvedev giving the paying Paris fans the middle finger. pic.twitter.com/WHRqD9fY7s — Pavvy G (@pavyg) November 1, 2023

For Medvedev sad med et lumsk smil på pressemødet efter kampen og forklarede situationen på en lidt anden måde, da han blev spurgt om fuck-fingeren.

»Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tjekkede bare mine negle sådan her (viser sin langefinger, red.). Det var ikke mere i det end dét. Hvorfor ville jeg dog gøre det mod det her smukke publikum i Paris?,« sagde han med slet skjult ironi i stemmen.

Mens Medvedev er færdig i Paris, var der til gengæld jubel hos danske Holger Rune, der slog Domnnik Thiem onsdag aften.

