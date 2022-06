Lyt til artiklen

Hans udbrud var ikke til at tage fejl af, og billederne taler da også deres tydelige sprog.

For det så bestemt ikke godt ud, da tyske Alexander Zverev under French Open-semifinalen vred om på anklen og efterfølgende vred sig i smerte i gruset.

'Hej venner. Det var et hårdt øjeblik for mig i dag på banen. Det var en fantastisk kamp, indtil der skete det, der skete.'

Sådan lyder det nu i en opdatering fra tyskeren, der måtte støttes, og som blev kørt ind i omklædningsrummet. Efterfølgende vendte han tilbage på banen med krykker for at fortælle, han var nødt til at trække sig.

Det betød, at Rafael Nadal bookede pladsen i finalen efter en fantastisk kamp, der allerede havde varet flere timer – og de to stjerner nåede kun at spille knap to sæt.

'Det ser ud til, jeg har fået en meget alvorlig skade. Lægerne kigger stadig på det, og jeg holder jer opdateret og skal nok sige til, når vi ved mere,' lyder det fra Zverev.

I finalen skal Rafael Nadal op imod norske Casper Ruud, der i sin semifinale slog Marin Cilic. Kampen spilles søndag, og Zverev har trods situationen overskud til at sende en hilsen til sin spanske modstander.

'Tillykke til Rafa. Det er utroligt, du er i din 14. finale. Forhåbentlig kan han gå hele vejen og skrive mere historie. Det var ikke et let øjeblik for mig i dag, og jeg holder jer opdateret. Vi ses,' siger han afslutningsvis.