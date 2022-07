Lyt til artiklen

Der er lykke og glade dage hos den pensionerede australske tennisstjerne Ashleigh Barty.

For den 26-årige grand slam-vinder er nemlig blevet gift med sin mangeårige partner, den professionelle golfspiller Garry Kissick.

Det afslører det nygifte par lørdag på deres respektive Instagram-profiler.

'Mand og kone,' står der i opslaget, hvor parret har delt et billede af dem selv fra den store dag.

Efterfølgende er det da også væltet ind med reaktioner fra sportsverdenen. Blandt andre har den danske superstjerne Caroline Wozniacki kommenteret opslaget på det sociale medie.

'Jaaaa, tillykke,' lyder det fra Caroline Wozniacki.

Ashleigh Barty chokerede hele tennisverdenen tidligere i år, da hun kort efter Australian Open-turneringen, som hun i øvrigt vandt, annoncerede, at hun stoppede karrieren øjeblikkeligt.

Årsagen var blandt andet, at præstationspresset var blevet for meget for hende. Hun havde ikke mere at give, lød det.

Trods den unge alder nåede hun dog at vinde fire grand slam-finaler – tre i single samt en doublefinale ved US Open.

Hun står i alt noteret for 15 singletitler på WTA-touren samt 12 doubletitler.