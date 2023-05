Han fik publikum på nakken, og det har trukket flere overskrifter.

Nu forsvarer Daniil Medvedev dog Holger Rune, der i sin kamp mod Alejandro Davidovich Fokina i Madrid oplevede flere buhråb.

»Jeg så faktisk Holgers kamp uden lyd, så jeg tænkte: 'Der sker et eller andet'. Men jeg så den uden lyd,« lød det mandag fra Medvedev ifølge Eurosport.

Det spanske publikum ytrede deres utilfredshed på et tidspunkt, hvor Fokina var sikker på, at en dansk andenserv var ude. Han tog en challenge, systemet viste, at bolden var inde, men den købte spanieren ikke.

Han var sikker på, der blev målt efter det forkerte mærke. Så fjernede Holger Rune mærket, og så fik han ellers publikums brutale kærlighed at føle.

Men ifølge Daniil Medvedev var det ikke i orden i den situation.

»Det hele handler om, hvorvidt man har fortjent det eller ej. Jeg synes ikke, Holger gjorde noget galt. Så det er skuffende,« sagde han om situationen.

Medvedev fortalte dog, at han tror, de mange buh-tilråb er noget, spillerne skal vænne sig til, da det nærmest bare er blevet en del af sporten.

»Jeg føler lidt nogle gange, at tilskuerne af en eller anden grund kommer for netop den spænding. Jeg ved ikke, om det også var sådan før. Lige så snart der sker noget, de ved ikke engang altid, hvad der sker, så buher de bare. Jeg har oplevet det en del. Novak (Djokovic, red.) har oplevet det. Mange spillere,« sagde han.

Holger Rune tabte kampen til Alejandro Davidovich Fokina, og han kan nu få hvilet sig lidt inden en stor turnering i Rom.

Mandag satte han i en Instagram-story ord på den omtalte situation fra kampen, og danskeren fortrød, at han ikke bare tog en lur i stedet.

»Publikum forstod ikke, hvad der skete i går. Man kan ikke gå imod en dom fra computeren. Det tog lang tid for dommeren og superviseren at forklare til min modstander,« lød det fra Rune, der tilføjede:

»De fik ikke kommunikeret det til publikum. Næste gang tager jeg bare en lur, mens de diskuterer.«