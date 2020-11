Han er en af de mest omdiskuterede tennisspillere på kloden og har også haft sin del af skandaler.

Derfor har det heller ikke altid været lige let for australske Nick Kyrgios, der i et nyt interview afslører, hvordan han har igennem en depression.

Den professionelle tennisscene kan nemlig sommetider være hård at være en del af, og derfor har tennisstjernen også haft tanker om at kaste håndklædet i ringen.

Det siger han til Stellar Magazine.

»Da jeg kæmpede – og det handlede ikke kun om tennis – var der momenter, hvor jeg var alvorligt deprimeret. Jeg kan huske, da jeg et år vågnede op i Shanghai, og klokken var fire om eftermiddag, og jeg lå stadig i sengen med gardinerne nede. Jeg havde ikke lyst til at se dagslyset,« siger Nick Krygios og fortsætter:

»Jeg følte ikke, at jeg kunne stole på nogen. Jeg var et ensomt og mørkt sted.«

Den 25-årige australier følte sig især presset, fordi præstationerne på banen ikke altid levede op til de forventninger, både han selv og mange andre havde af ham.

»Mange mennesker lagde pres på mig, og jeg lagde meget pres på mig selv. Jeg mistede bare glæden ved spillet, og jeg var ude af kontrol. Jeg endte i en depression på grund af de ting, jeg troede, jeg skulle være. Jeg var bange for at gå ud og snakke med folk, fordi jeg troede, jeg ville svigte dem, fordi jeg ikke vandt kampe.«

2020 har på alle måder været et anderledes år for hele verden med især coronakrisen, og det har også haft en betydning for Nick Kyrgios. Men faktisk til det positive.

Offentlighedens syn på australieren har nemlig ændret sig en smule det seneste år, mener han.

I begyndelsen af året valgte han således at donere 200 dollar – knap 1.250 kroner – for hvert eneste servees, han ville lave i løbet af januar. Alle pengene gik til de voldsomme naturbrande, der hærgede Australien.

»Jeg følte mig ikke nødvendigvis mere velkommen. Det er mere, at offentligheden i Australien var begyndt at forstå, hvordan jeg var ud over kun tennis,« siger han.

Senere har Kyrgios også været en meget aktiv stemme i forhold til coronavirussen, hvor han flere gange har kritiseret sine kollegaer – herunder Novak Djokovic – for at deltage i turneringer og andre offentlige begivenheder midt i en pandemi.

Nick Kyrgios ligger aktuelt nummer 45 på verdensranglisten, men har tidligere været helt oppe som nummer 13. Han har seks ATP-titler på sit cv.