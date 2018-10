Kiki Bertens førte over Sloane Stephens, men hollænderen formåede ikke at tage endnu en sejr i Singapore.

Singapore. Tennisspilleren Sloane Stephens vandt onsdag for anden kamp i træk i rød gruppe ved kvindernes sæsonfinale, WTA Finals, i Singapore.

Den 25-årige amerikaner vandt 7-6, 2-6, 6-3 over hollænderen Kiki Bertens, der i sin første kamp havde besejret Wimbledon-mesteren Angelique Kerber efter et flot comeback.

Det lykkedes ikke for Kiki Bertens at fuldføre det mod Sloane Stephens, selv om hollænderen, der kom med på et afbud, ydede god modstand og førte 2-0 i afgørende sæt.

Begge spillere lavede to servegennembrud i første sæt, der endte i tiebreak.

Sloane Stephens kom bedst i gang med sættet og kom foran 3-0.

Senere fulgte tre servegennembrud på stribe, men fra stillingen 4-4 holdt spillerne serv hver to gange.

Sloane Stephens tog teten fra begyndelsen af tiebreaken, som hun vandt på sin tredje sætbold med cifrene 7-4.

Andet sæt blev et orgie af servegennembrud, en disciplin Kiki Bertens var bedst til.

Hollænderen brød fire gange mod to til amerikaneren, og på sin femte sætbold fik Kiki Bertens sikret den overbevisende sætsejr.

Hollænderen, der kun kom med i WTA Finals efter et afbud fra verdensetteren, Simona Halep, fik en god start på tredje sæt, hvor hun kom foran 2-0.

Så slog Sloane Stephens imidlertid tilbage med to servegennembrud på stribe, og amerikaneren tog sejren med yderligere et servegennembrud.

Sloane Stephens topper rød gruppe med to sejre for lige så mange kampe.

Både Kiki Bertens og tyske Angelique Kerber har en sejr, mens japanske Naomi Osaka er sidst uden en sejr.

Det betyder, at alle fire spillere har mulighed for at gå videre til semifinalerne før de sidste kampe, der spilles fredag.

Her skal Kiki Bertens møde Naomi Osaka, mens Sloane Stephens spiller mod Angelique Kerber.

/ritzau/