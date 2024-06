Holger Rune var godt spillende, da han slog slovakken Jozef Kovalik i tredje runde af French Open.

En velspillende Holger Rune spillede sig lørdag videre til fjerde runde ved grand slam-turneringen French Open.

Danskeren sendte i tredje runde den slovakiske kvalifikationsspiller Jozef Kovalik ud med en sejr i tre sæt, 7-5, 6-1, 7-6.

I tredje sæts tiebreak viste 21-årige Rune, at han var mindst et niveau over Kovalik.

Danskeren leverede et stort set fejlfrit tiebreak, og på kampens første matchbold leverede Rune først en skarp returnering efterfulgt af et smash ved nettet.

I ottendedelsfinalen venter tyske Alexander Zverev for Rune. Den 27-årige tysker er seedet som nummer fire i turneringen. Rune er seedet som nummer 13.

Som så mange gange tidligere i dette års French Open spillede regnvejret endnu en gang et pus i afviklingen af Runes kamp mod Jozef Kovalik.

I første omgang blev kampstart udskudt i flere timer som følge af det våde vejr.

Ved kampstart var det tydeligt, at Rune lige skulle spille sig i gang på gruset. Danskeren holdt godt nok sin serv i indledningen, men havde det svært i Kovaliks servepartier.

Efter lidt mere end en halv times tennis ved 4-3 i første sæt til Rune, begyndte regnen igen at falde, og de to spillere blev sendt i omklædningsrummet.

Små 50 minutter senere stoppede regnen, og de to spillere genoptog kampen. Her var Rune fortsat sikker i egen serv, og da han samtidig foran 6-5 brød Kovalik på kampens første breakbold, var sættet sikret.

I andet sæt fandt danskeren sig for alvor til rette på gruset. Han servede langt bedre og spillede klogere, og et tidligt brud i andet sæt gav danskeren en 3-0-føring.

Niveauforskellen mellem de to spillere kom i løbet af andet sæt for alvor til udtryk. Rune spillede med langt mere overskud og finesse, og dermed kunne danskeren uden problemer serve sættet hjem.

Tredje sæt mindede fra start mere om det første, og var en mere jævnbyrdig affære.

De to spillere brød hinanden en enkelt gang hver og fulgtes til 4-4, men derfra løftede Rune endnu en gang niveauet og leverede flere knivskarpe slag, der førte til et dansk brud.

Rune udnyttede dog ikke muligheden for at serve kampen hjem, men lavede i stedet en dobbeltfejl og en uprovokeret fejl, som bragt slovakken på 5-5.

Begge spillere holdt efterfølgende serv, og så skulle tingene afgøres i en tiebreak, hvor Rune var stærkest.

/ritzau/