Efter en småsløj start i New York viste Novak Djokovic igen højt niveau tirsdag aften og er ubesejret i år.

Hverken voldsom kritik, coronasmitte eller en lang pause har kunnet ødelægge Novak Djokovic' perfekte statistik for 2020 indtil videre.

Efter en rusten indsats i sejren over litaueren Ricardas Berankis i sin første kamp ved Western & Southern Open i New York var Djokovic tilbage på sædvanligt højt niveau i tredje runde.

I overbevisende stil blev amerikaneren Tennys Sandgren slået med 6-2, 6-4, og dermed er den serbiske verdensetter klar til kvartfinalen.

Sejren udbygger samtidig Djokovic' perfekte statistik i den coronaprægede sæson, hvor han nu har 20 sejre i 20 kampe.

- Alt i alt var det en fantastisk indsats, Jeg følte mig bedre tilpas og spillede bedre, end jeg gjorde i går, lød det fra Djokovic efter sejren sent tirsdag aften dansk tid.

- Alt går i den rigtige retning.

Djokovic kom i modvind, da han var medarrangør af Adria Tour-turneringen i juni, hvor flere spillere, inklusive Djokovic selv, samt andre omkring turneringen blevet smittet med coronavirus.

Efterfølgende tog videooptagelser internettet med storm, da man kunne se Djokovic og mange andre spillere se stort på coronarestriktioner og -anbefalinger på en natklub.

Det førte til en shitstorm rettet mod serberen.

Western & Southern Open spilles normalt i Cincinnati og er en del af ATP Masters 1000-serien, som rangerer lige under de fire grand slam-turneringer og sæsonfinalen.

Grundet coronapandemien spilles turneringen i år på Flushing Meadows i New York, hvor også US Open efter planen skal spilles fra 31. august.

Dermed kan alle involverede forblive i samme område og boble for at mindske risikoen for smittespredning.

Djokovic møder i kvartfinalen tyskeren Jan-Lennard Struff.

