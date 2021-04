Holger Rune er et skidt nærmere hovedturneringen i Barcelona efter en storsejr over svenske Mikael Ymer.

Tennistalent Holger Rune fik bank, da han tidligere på ugen mødte Norges bedste tennisspiller, Casper Ruud, ved Monte Carlo Masters, men til gengæld var Rune klart bedst, da han lørdag mødte Sveriges bedste kort.

I den første kamp i kvalifikationsturneringen til ATP-turneringen i Barcelona slog den 17-årige dansker sin svenske modstander, Mikael Ymer, med de suveræne cifre 6-0, 6-2 på blot 56 minutter.

Ymer rangerer som verdens nummer 95, mens Rune ligger på 322.-pladsen.

Danskeren spillede en meget fokuseret og stabil kamp, mens Ymer dryssede om sig med fejl i det meste af kampen.

Rune fik en fremragende start på kampen. Han udnyttede sin tredje breakchance til at komme foran 1-0 og brød endnu engang til 3-0.

I det efterfølgende parti kom Rune bagud med 0-40 i egen serv, men besvarede problemerne med at vinde fem bolde på stribe, så stillingen var 4-0.

Så var det som om, at svenskeren mistede troen på at vinde sættet, og Rune spadserede det hjem med 6-0 - og et såkaldt æg - efter bare 27 minutters spil.

Ymer fulgte til gengæld med fra starten af andet sæt, hvor han holdt serv de to første gange, men så fik Rune igen overtaget i duellerne.

Den danske teenager brød til både 3-2 og 5-2, inden han servede sejren rent hjem. Ganske symptomatisk blev den første matchbold udnyttet, da Ymer sendte en returnering ud af banen.

Søndag skal Rune op imod tyske Peter Gojowczyk, der er nummer 130 på verdensranglisten, om en plads i hovedturneringen i Barcelona.

/ritzau/