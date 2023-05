Der venter et voldsomt dramatisk opgør i første runde af French Open, hvor stemningen potentielt bliver meget anspændt.

Den belarusiske tennisstjerne Aryna Sabalenka står nemlig over for ukraineren Marta Kostjuk.

Sidstnævnte har tidligere nægtet at give hånd til russiske og belarusiske spillere på grund af krigen i Ukraine.

»Jeg kan intet gøre, hvis hun hader mig,« siger Sabalenka ifølge BBC.

Aryna Sabalenka fejrer sin sejr i Madrid. Foto: JUAN MEDINA Vis mere Aryna Sabalenka fejrer sin sejr i Madrid. Foto: JUAN MEDINA

Aryna Sabalenka forventer, at Kostjuk igen vil nægte at give hende hånden, når de to tennisstjerner mødes i et sprængfarligt opgør i den franske grand slam-turnering.

»Hvis hun har det godt med ikke at give hånd, så er det fint med mig,« fortsætter hun.

»Jeg ønsker ikke at spilde min energi på den slags. Det kommer ikke mig ved.«

»Der vil være folk, der elsker mig, og folk, der hader mig. Selvom hun hader mig, føler jeg ikke det samme om hende.«

Marta Kostjuk har tidligere nægtet at give hånd til russiske og hviderussiske konkurrenter. Foto: UMIT BEKTAS Vis mere Marta Kostjuk har tidligere nægtet at give hånd til russiske og hviderussiske konkurrenter. Foto: UMIT BEKTAS

»Jeg forstår, hvis hun ikke vil give hånd, men samtidig føler jeg, at sport ikke skal være politik. Vi er bare atleter,« siger Sabalenka.

Sabalenka har tidligere udtalt, at ingen støtter krigen. I Paris gentog hun fredag, at hun ville stoppe den, hvis hun kunne.

I Indian Wells tidligere i år trak ukrainske Lesja Tsurenko sig med et panikanfald, fordi hun skulle møde Sabalenka.

Kostjuk har tidligere nægtet at give hånd til Sabalenkas landskvinde Vіktoryja Azarenka.

I teorien kan ukraineren, hvis hun overrasker og går hele vejen til finalen, ende med at møde russiske eller belarusiske konkurrenter i hver eneste runde af French Open.

Andenseedede Sabalenka er dog storfavorit til kampen mod Kostjuk og blandt de største favoritter til at vinde hele den prestigefyldte turnering.

Danske Clara Tauson skal møde belarusiske Aljaksandra Sasnovitj i første runde.