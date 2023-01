Lyt til artiklen

Der var fornemt besøg på tilskuerpladserne til Holger Runes første kamp ved Australian Open.

Og det er der da også til den unge tenniskomets anden kamp ved den prestigefyldte grand slam-turnering.

For den tidligere danske landsholdsmålmand Thomas Sørensen – og resten af familien – er nemlig på plads, hver gang Holger Rune indtager hard court-underlaget i Melbourne.

Det fortæller han, da B.T. fanger ham på tennisanlægget i den australske storby kort inden kampstart.

B.T. fangede Thomas Sørensen på Melbourne Park inden Holger Runes kamp. Vis mere B.T. fangede Thomas Sørensen på Melbourne Park inden Holger Runes kamp.

»Det er et fedt arrangement, og når man godt kan lide at støtte danskere i udlandet, så er det jo oplagt for os at gøre. Vi var så heldige, at vi også var hernede, da Caroline Wozniacki vandt turneringen i 2018. Og så er det jo bare fedt, at Danmark har fået de næste skud på tennisstammen med Holger Rune og Clara Tauson,« lyder det fra 46-årige Thomas Sørensen.

Fra 2015 til 2017 spillede målmandslegenden i Melbourne City FC, men da karrieren blev lagt på hylden for snart seks år siden, valgte han dog at blive boende i Australien sammen med familien:

»Jeg har boet hernede, siden jeg stoppede, for børnene faldt så godt til, at vi valgte at blive.«

Og netop derfor gør han da også alt, hvad han kan, for at støtte op om de danske sportsstjerner, der sjældent lægger vejen forbi Melbourne.

»Det betyder meget som atlet, når danskere i udlandet kommer og støtter. Det kunne jeg selv mærke, da jeg var aktiv. Der er en stolthed over at være dansk og dét at se danske trøjer på tribunerne. Det sætter man altid pris på, for man har Danmark i hjertet,« forklarer Thomas Sørensen, der er overvældet over den udvikling, som Holger Rune har været igennem de seneste måneder:

»Det er imponerende. Det viser, at det hårde arbejde, han laver, virker. Han har en udstråling og en selvtillid på højeste hylde.«

»Man kan mærke, han har fat i de unge australiere. De kan godt lide ham. De søger efter den nye generation af spillere, og her har han en stor mulighed for at slå sit navn fast. Og inviterer han dem først indenfor, så vil de gøre alt for ham,« lyder det videre.

Har du fået hilst på ham hernede?

»Nej, men jeg sendte ham en besked efter sidste kamp, hvor jeg skrev: 'Held og lykke', og så skrev han bare: 'Tak'. Jeg prøver at holde mig lidt væk. Som sportsmand er det jo ren business,« afslutter han.

Thomas Sørensen står noteret for 101 landskampe for Danmark.

Holger Rune spiller torsdag anden runde-kamp ved Australian Open.

Det opgør kan du følge lige HER.