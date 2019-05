Hun vandt i januar Australian Opens juniorturnering, men når der i juli spilles om førstepræmien i Wimbledons ditto, bliver det måske uden deltagelse af Clara Tauson.

»Det er en del af planen, at hun stiller op i Wimbledon. Men det kommer lidt an på, hvordan sommerens grusturneringer udvikler sig. Der er flere muligheder. I samme uge hvor Wimbledons juniorturnering afvikles, er der jo blandt andet WTA-turnering i Båstad. Så der kan opstå muligheder, der er spændende,« siger hendes far og træner, Søren Tauson, til B.T.

Til gengæld skulle det være 100 procent sikkert, at Clara Tauson er med, når French Opens juniorturnering går i gang i begyndelsen af juni.

»Det ser bestemt sådan ud,« siger Søren Tauson.

Clara Tauson vandt i januar Australian Opens pigesinglerække. Foto: MAST IRHAM Vis mere Clara Tauson vandt i januar Australian Opens pigesinglerække. Foto: MAST IRHAM

Han så tidligere på ugen ved en ITF-turnering i Tyskland sin 16-årige datter tabe 4-6, 6-2, 2-6 til den tre år ældre ukrainer Katarina Zavatska, der ligger nummer 176 på verdensranglisten.

»Her så man den meget unge spiller, der kan spille på højt niveau, levere en præstation på for lavt et bundniveau,« siger Søren Tauson, der afviser, at en skade skulle være årsag til nederlaget.

Derfor bliver Clara Tauson, der ligger nummer 381 på den senest opdaterede verdensrangliste, de næste dage formentlig i Tyskland for at forberede sig til næste opgave.

»Her har hun mulighed for at træne med spillere, der er inde og ude af turneringen,« siger Søren Tauson.

Clara Tauson i selskab med sin far og træner Søren Tauson. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Clara Tauson i selskab med sin far og træner Søren Tauson. Foto: Mads Claus Rasmussen

Allerede i næste uge skal Clara Tauson i aktion igen.

»Her er hun med i kvalifikationen til en 25.000 US dollars-turnering i Rom,« siger Søren Tauson.

Herefter er det meget tænkeligt, at Clara Tauson drager tilbage til Danmark.

Således afslutter hun til sommer sin skolegang, hvorfor der er en del eksamener, hun skal deltage i.