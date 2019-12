Det er ikke nogen hemmelighed, at Caroline Wozniacki og Serena Williams er rigtig gode veninder. Faktisk så gode, at de snart kommer til at stå side om side på tennisbanen, når de stiller op i doubleturneringen i Auckland.

Nu har de to stjerner så også sendt en besked til hinanden gennem Instagram. Og her er meldingen klar og tydelig!

Det er Serena Williams, der i en video på sin story gør det klart, at hun er ved at finpudse sine flugtninger. De skal nemlig være helt skarpe, hvis man skal spille en god double.

»Hej Caro. Jeg håber, du træner dine flugtninger. Det gør jeg. Jeg er ved at gøre mig klar,« fortæller Serena Williams i sin story, inden den danske tennisstjerne hurtigt svarer tilbage:

»Åh, Serena! Jeg elsker, at du har fået trænet. Jeg har også arbejdet med mine flugtninger, så jeg er så klar til Auckland og vores double. Kom så!,« siger Wozniacki. Du kan se de to stjerners video til hinanden i bunden af artiklen.

Kort tid efter kom der så en ny lille video fra Wozniacki, der satte lidt flere ord på, hvor meget hun glæder sig til at stå på banen sammen med sin veninde.

»Jeg har lige set videoen igen, og det gik op for mig, at jeg var meget intens til sidst. Det beviser vist bare, at jeg har arbejdet virkelig, virkelig hårdt, og jeg glæder mig til at spille med dig, Serena. Vi ses snart.«

Det er første gang nogensinde, at tennisveninderne skal spille en double sammen.

Caroline Wozniacki og Serena Williams er også gode veninder uden for banen. Foto: Claus Fisker

Det bliver samtidig i en af de sidste turneringer for Caroline Wozniacki nogensinde, da hun som bekendt stopper karrieren efter Grand Slam-turneringen Australian Open.

Efterfølgende skal de to veninder dog i ilden én gang til, når de denne gang står på hver sin side af nettet. Det sker i en afskedskamp for Wozniacki i Royal Arena den 18. maj 2020.

Turneringen Auckland Open er årets første turnering for de to stjerner, der begge naturligvis også stiller op i singlerækken.

Turneringen begynder den 6. januar.

Caroline Wozniacki og Serena Williams har tilsammen 102 WTA-titler i single, 24 grand slam-titler, og så har de tilsammen ligget nummer et på verdensranglisten i 390 uger.