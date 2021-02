Nick Kyrgios' kæreste har skabt stor spekulation. Har han været utro?

De mange spørgsmål kommer efter, at Chiara Passari postede et meget markant citat i sin Instagram-story.

Men om det er rettet mod den australske tennisstjerne, er det spørgsmål, som mange stiller sig selv lige nu.

'Folk, der er utro, vil altid gerne have, du er loyal, mens de ikke er,' lyder citatet, som fik den sociale medie-lavine til at rulle for alvor.

Opdateringen kom dagen inden, at Kyrgios havde en mindre nedsmeltning på tennisbanen ved Murray River Open-turneringen, der fungerer som opvarmning til Australian Open, som efter planen begynder mandag i næste uge.

Her gik han amok over dommeren.

Kyrgios nægtede i første omgang at spille videre, og siden forlangte han, at turneringens supervisor kom til banen for at garantere, at han ikke ville modtage en bødestraf for optrinet. Ellers ville han ikke fortsætte kampen.

Han fik sendt kommentaren 'smartass' i retningen af dommeren, men han endte med at gennemføre kampen, som han vandt.

Passari og Kyrgios begyndte officielt at danne par i sommeren 2020.

Han har tidligere været i et forhold med den russiske tennisspiller Anna Kalinskaya.