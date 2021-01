Spaniens tennisforbund mener ikke, at spillerne var informeret godt nok om mulig hotelisolation i Australien.

72 tennisspillere sidder lige nu isoleret på deres respektive hotelværelser i Melbourne, fordi de enten er smittet med coronavirus eller er ankommet med et fly til Australien, hvor en anden passager har vist sig at være smittet.

Det kræver de omfattende sikkerhedsforanstaltninger i landet forud for grand slam-turneringen Australian Open.

Men Det Spanske Tennisforbund har nu sendt en klage til arrangøren af Australian Open.

Forbundet mener dels, at Australian Open skal gøre mere for at gøre indespærringen på hotelværelserne tålelig for spillerne, og dels mener man ikke, at spillerne var informeret godt nok inden ankomsten til Australien.

- Spillerne blev advaret om at ryge ud af Australian Open og om konsekvenserne, hvis man blev testet positiv ved ankomsten til landet, skriver det spanske forbund.

- Men de blev ikke informeret om risikoen for at skulle i streng isolation, hvis de rejste med samme fly som en passager, der blevet testet positiv, uden at tage hensyn til smitterisikoen for den enkelte passager.

Årets Australian Open indledes 8. februar.

Alle spillere er i 14 dages karantæne ved ankomsten, men de spillere, som ikke har været med et fly, hvor der var en smittet, må komme ud og træne fem timer om dagen.

Det må de 72 nævnte spillere ikke, og det, mener det spanske forbund også, giver voldsomt ulige vilkår til selve turneringen.

