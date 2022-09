Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tennisstjernen Roger Federer meddeler på Instagram, at når han har spillet Laver Cup i næste uge, stopper han sin tenniskarriere på topplan.

En af de største tennisspillere nogensinde takker snart af. 41-årige Roger Federer har de seneste tre år kæmpet med flere skader og operationer, og nu har han valgt at sige stop.

'Som mange af jer ved, har de seneste tre år givet mig udfordringer i form af skader og operationer. Jeg har arbejdet hårdt for at komme tilbage i konkurrencedygtig form. Men jeg kender min krops evner og grænser, og dens besked til mig har været klar på det seneste. Jeg er 41 år. Jeg har spillet mere end 1.500 kampe i løbet af mere end 24 år.'

Schweizeren skriver også, at han vil fortsætte med at spille tennis, men det bliver ikke på ATP Touren og i grand slams.

Roger Federer. Foto: USA TODAY USPW Vis mere Roger Federer. Foto: USA TODAY USPW

'Tennis har været mere generøs ved mig, end jeg kunne have drømt om. Men jeg må nu erkende, at det er på tide at stoppe min karriere på topplan,' skriver Federer blandt andet.

I opslaget takker han sin kone, Mirka, som har støttet tennisstjernen hele vejen igennem hans lange karriere. Også hans fire børn, team, forældre og de mange fans, der har støttet ham gennem alle de 24 år, får mange roser med på vejen.

'Jeg vil sige tak til jer alle af hele mit hjerte, til alle over hele verden, som hjulpet med, at mine drømme kunne blive til virkelighed for en ung schweizisk bolddreng. Til sidst, til tennissporten: Jeg elsker dig og vil aldrig forlade dig,' slutter Roger Federer.

Federer vandt i sin imponerende karriere blandt andet 20 grand slam-titler og toppede verdensranglisten i 310 uger i løbet af sin karriere.

I alt blev det til hele 103 turneringssejre og en rekord som flest uger i træk som nummer ét på verdensranglisten. 237 uger i træk lå Roger Federer på førstepladsen på verdensranglisten.

Laver Cup afvikles i London i weekenden 23.-25. september.

Her skal Federer, sammen med blandt andre Rafael Nadal og Novak Djokovic, repræsentere Europa i en dyst mod et hold fra resten af verden.