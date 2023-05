Man kunne høre ham hele tiden.

Under hvert ophold i kampen snakkede han konstant til hende. Og sig selv, faktisk.

For da den danske tenniskomet Clara Tauson søndag bragede videre til anden runde ved French Open efter at have ydmyget sin modstander, var der konstant en stemme, der forsøgte at få hendes opmærksomhed.

Det var dog ikke hvilken som helst person.

Clara Tauson er videre til anden runde ved French Open. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Clara Tauson er videre til anden runde ved French Open. Foto: Bax Lindhardt

Clara Tausons nye stjernetræner, Carlos Martinez, forsøgte nemlig hele tiden at rose og dirigere danskeren samtidig med, at han nærmest ikke kunne sidde stille på sin plads, da hun gjorde kort proces på grusunderlaget i Paris.

Noget, som hun ikke har oplevet med de tidligere trænere, hun har haft.

»Han råber ikke. Han siger tingene stille roligt, men kontant, og det er på en god måde. Det har jeg brug for på det her underlag, som jeg ikke er så komfortabel med,« forklarede danskeren på det efterfølgende pressemøde, inden hun tilføjede:

»Det kan hjælpe mig på grus, hvor jeg godt kan have lidt problemer en gang imellem. Så siger han, jeg skal gøre sådan og sådan. Og så prøver jeg at udføre det.«

Tausons nye træner, Carlos Martinez, snakker konstant til hende under kampene. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tausons nye træner, Carlos Martinez, snakker konstant til hende under kampene. Foto: Bax Lindhardt

Det var ofte gloser som 'Rolig, rolig' og 'Si, si, siii', der fløj ud af munden på Carlos Martinez undervejs i kampen.

Gloser, som Clara Tauson dog ikke altid hører, indrømmer hun.

»Jeg hører nok ikke alt, hvad han siger. Det må jeg indrømme. Jeg tror også, det er lidt for hans egen skyld, at han gør det. Men det er noget helt andet, end jeg er vant til,« afsluttede hun.

Clara Tauson vandt søndagens kamp mod hviderussiske Aliaksandra Sasnovich med cifrene 6-2, 6-0.

I anden runde venter et opgør mod canadiske Leylah Fernandez.