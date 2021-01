I alt ni indrejsende op til Australian Open er blevet testet positive for coronavirus efter ankomst.

Smittetallet fortsætter med at stige blandt indrejsende op til Australian Open i Melbourne.

Således er yderligere fire personer blevet testet positive for coronavirus, heriblandt en tennisspiller.

Flere smittetilfælde kan komme frem i lyset, mens de indrejsende bliver testet, oplyser myndighederne mandag lokal tid.

I alt ni personer er blevet testet positive efter at have været om bord på chartrede fly, som har bragt spillere, trænere og andre involverede til Melbourne op til grand slam-turneringen, der begynder 8. februar.

Over 70 tennisspillere, heriblandt Danmarks bedst rangerede herrespiller, Mikael Torpegaard, er nu sendt i 14 dages streng isolation uden mulighed for at træne.

Det skyldes, at de har været med på et af de tre fly, hvor smittede har været om bord.

Resten af spillerne er også i isolation, men har mulighed for at bevæge sig ud til et træningsanlæg fem timer om dagen.

- Jeg tror, at de personer, der er blevet testet positive indtil videre, sandsynligvis har haft virusset, før de gik om bord på flyene, siger Brett Sutton, øverste embedsmand på sundhedsområdet i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger.

- Men de kommende dage vil give et indtryk af, om nogle af de smittede er blevet inficeret med virusset på flyet.

Delstaten Victoria og især Melbourne oplevede sidste år et stort coronaudbrud, men har siden fået smitten fuldstændig i bund.

Derfor er turneringen kontroversiel blandt indbyggerne. Nogle debattører mener endda, at den helt bør aflyses.

- Det er tid til at være selviske, tid til at Victoria sætter sig selv først, siger radioværten Neil Mitchell fra lokalradioen 3AW.

- Aflys Australian Open. Det er ikke det værd.

Turneringschef Craig Tiley afviste søndag lokal tid at udskyde turneringen.

Han sagde i stedet, at man undersøger, om ændringer i planlægningen af opvarmningsturneringer kan hjælpe de karantæneramte spillere.

Victorias regeringsleder, Daniel Andrews, har sagt, at regeringen stadig støtter grand slam-turneringen.

/ritzau/Reuters