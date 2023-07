Novak Djokovic måtte se sig besejret af den kun 20-årige superstjerne Carlos Alcaraz i Wimbledon-finalen søndag.

Undervejs var serberen så rødglødende af raseri, at han smadrede sin ketsjer.

Og det er strengt forbudt.

Derfor er Djokovic nu blevet straffet med en klækkelig bøde for sit optrin. Det skriver The Sun.

Den smadrede ketsjer koster nu den syvdobbelte Wimbledon-vinder en bøde på 53.000 kroner.

Episoden fandt sted i det afgørende femte sæt, da Alcaraz brød Djokovic' serv.

Den serbiske tennislegende kan dog trøste sig med, at bøden på 53.000 kroner kun er en brøkdel af den sum, han kan sætte ind på kontoen efter Wimbledon.

For selvom det blev til et nederlag i finalen, indkasserer han alligevel over 10 millioner kroner i præmiepenge.

Det er dog kun halvt så mange, som Carlos Alcaraz scorede med sin første Wimbledon-titel.