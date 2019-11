15 gange har spanieren kvalificeret sig til ATP Finals, men syv gange har skader hindret ham i at stille op.

Verdensetteren Rafael Nadal frygtede for en uge siden, at han måtte melde afbud til tennisherrernes sæsonfinale, ATP Finals.

Den 33-årige spanier er mødt op til turneringen i London til trods for, at han døjer med smerter i mavemusklerne og for en uge siden måtte trække sig fra en semifinale i Paris Masters.

- Jeg må tage det dag for dag. Jeg er lykkelig for, at jeg kan være her, for sidste lørdag i Paris vidste jeg ikke, om jeg fik chancen, siger Nadal på et pressemøde.

For et år siden blev spanieren også ramt af smerter i maven under Paris Masters, hvilket medførte et afbud til sæsonfinalen.

- Så jeg er spændt efter et par år, hvor jeg ikke har været i stand til at spille. Jeg må dagligt se, hvordan det udvikler sig. Jeg har et håb om, at jeg er 100 procent klar på mandag, siger Nadal.

Verdensetteren åbner ATP Finals mandag mod den forsvarende mester Alexander Zverev fra Tyskland.

Nadals største bekymring er, om han er i stand til at serve ordentligt.

- Jeg begyndte på det torsdag, stille og roligt.

- Jeg håber, at jeg hver dag vil være i stand til at serve en lille smule bedre, og at det er tilbage ved det normale søndag, siger han.

Rafael Nadal har kvalificeret sig 15 gange til ATP Finals, men på grund af skader har spanieren blot deltaget otte gange. Senest i 2017, hvor det blot blev til én gruppekamp, før han humpende måtte forlade turneringen.

ATP Finals begynder søndag, hvor Novak Djokovic skal op mod italienske Matteo Berrettini, mens Roger Federer møder Dominic Thiem i den ene af de to indledende gruppespil.

Mandag gælder det Nadals gruppe. Spanieren møder Alexander Zverev, mens russiske Daniil Medvedev står over for Stefanos Tsitsipas fra Grækenland i den anden kamp.

/ritzau/Reuters