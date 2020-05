I fraværet af en tennistour tager lokale sagen i egen hånd. Kritikere frygter korruption og ønsker samarbejde.

En række herre- og damespillere vender tilbage på tennisbanerne, når UTR Pro Match Series går i gang i Florida i maj.

Her vil blandt andre verdens nummer otte, italienske Matteo Berrettini, som opholder sig i Florida, samt amerikanerne Reilly Opelka, Tennys Sandgren og Tommy Paul deltage i turneringen.

Det skriver flere amerikanske medier.

- Jeg ville spille tennis i en beskyttelsesdragt bare for at konkurrere igen. Det kribler og krabler i mig, siger Tennys Sandgren ifølge New York Times.

På damesiden er top 20-spilleren Alison Riske blandt trækplastrene.

Umiddelbart er der ikke meldt noget beløb ud. Men der vil også være præmiepenge på højkant, melder turneringen.

Kampene i Florida er de seneste i en række af mindre tennisbegivenheder, som er begyndt at skyde op rundt omkring, mens den officielle tennistour er på pause, grand slam-turneringerne er udskudt eller aflyst, og ranglisteplaceringerne hos ATP og WTA er fastfrosset som følge af coronakrisen.

Herrekampene UTR Pro Match Series er sat til at gå i gang 8. maj, mens kvindekampene er sat til 22. maj.

Der vil ikke være tilskuere til begivenhederne, som til gengæld vil blive vist live på Tennis Channel.

Der vil heller ikke være linjedommere eller bolddrenge, og spillerne vil skulle serve med deres egne bolde, som har fået påsat et lille mærke, så de ikke blandes med modstanderens bolde.

- Verden har forandret sig, så vi må tilpasse os og innovere, siger Mark Leschly, bestyrelsesformand og direktør for Universal Tennis.

- Lokalt og individuelt spil i små grupper vil være den nye normal i den nærmeste fremtid.

New York Times skriver, at de små turneringer "afspejler det paradoks, at mens tennis er let at spille, mens man holder afstand, er det svært at sætte i gang igen på tourniveau på grund af de mange internationale rejser på tværs af grænser".

I Tyskland begyndte en opvisningsturnering fredag med blandt andre Dustin Brown, der har slået Rafael Nadal to gange.

Og den kendte træner Patrick Mouratoglous tennisakademi, som det danske stortalent Holger Rune ofte træner på, vil være vært for en fem uger lang serie af kampe, der også begynder i maj.

Ikke alle er dog lige begejstrede for de lokale initiativer.

Flere eksperter har ønsket, at når tennis vender tilbage, skal det ske på mere koordineret vis.

Og ATP, der styrer herrernes tour, har sendt en besked ud til spillere, trænere og agenter med advarsler om mulig matchfixing ved de små begivenheder, da "der kan være øget risiko for korruption i nogle af disse miljøer".

/ritzau/