Danske tennisfans kan godt forberede sig på et par timer på langs foran tv'et søndag eftermiddag.

For her spiller stortalentet Holger Rune nemlig finale ved ATP 250-turneringen Sofia Open i Bulgarien.

Det står klart, efter den 19-årige dansker på forrygende vis slog den italienske verdensstjerne Jannik Sinner, der ligger nummer 10 i verden, i lørdagens semifinale med cifrene 5-7, 6-4, 5-2.

Årsagen til det uafsluttede sidste sæt er, at den italienske tennisspiller undervejs i sættet kom slemt til skade med sin ankel ved stillingen 3-2 til Holger Rune.

Her vred han om på anklen, hvorefter han lagde sig på jorden og vred sig i stor, stor smerte, mens danskeren skyndte sig over på den anden side af nettet for at se, om hans modstander var uskadt.

Jannik Sinner fik efterfølgende behandling, hvilket betød, at han trods alt kunne spille videre – men han var tydeligt påvirket af hele situationen samt de store smerter.

Derfor endte det hele da også med, at Sinner trak sig ved stillingen 5-2 i danskerens favør, og dermed kunne unge Holger Rune i stedet kunne booke finalebilletten.

»Det er selvfølgelig ikke den måde, man ønsker at vinde på, men jeg er glad for sejren. Jeg ønsker Jannik rigtig god bedring,« lød det fra Holger Rune i det officielle sejrsinterview.

I finalen venter der danskeren, som er nummer 31 i verden, et opgør mod schweizeren Marc-Andrea Huesler, der ligger nummer 95 på verdensranglisten.

Kampen spilles klokken 15.30.