Den tidligere rumænske tennisspiller og rigmand Ion Tiriac er kommet i modvind efter en kommentar om tennisstjernen Serena Williams.

Overfor den rumænske tv-kanal TVR lagde den 81-årige rumæner ikke skjul på sine følelser omkring den amerikanske legende.

»Serena var en sensationel spiller. Hvis hun havde en smule værdighed, ville hun gå på pension. Med hendes alder og den vægt, hun har nu, bevæger hun sig ikke så let, som hun gjorde for 15 år siden,« lyder det fra kontroversielle Tiriac.

»2021 og jeg holder mig ikke tilbage, når en racistisk/sexistisk klovn med et publikum kommer efter min familie,« skriver han på Twitter.

2021 and no holding back when a racist/sexist clown with a platform comes for my family. — Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian) January 4, 2021

Det er ikke første gang, Tiriac kommenterer hendes vægt.

Det gjorde han også tilbage i 2018.

»Med al respekt så er Serena Williams 36 år gammel og vejer 90 kilo. Jeg vil gerne se noget andet, jeg vil gerne se en spiller som Steffi Graf,« sagde han til Bild om den nu 39-årige tennisstjerne.

Alexis Ohanian og Serena Williams. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Alexis Ohanian og Serena Williams. Foto: ANGELA WEISS

Tiriac er god for flere milliarder og ejer en række tennisturneringer. Og selvom han vandt French Open i 1970 i double, da han var aktiv, så har han ingen Grand Slam-titler i single.

Og netop den detalje skyder Ohanian også på. For det er ikke alverden sammenlignet med Williams' 22 Grand Slam-titler.



'Ingen giver en skid for, hvad Ion Tiriac har at sige.'

'Blev nødt til at Google det. Det viser sig, at min tre-årige har flere Grand Slam-titler end den klovn.'

Had to Google it... turns out my 3 year old has more Grand Slam victories than this pic.twitter.com/Q2pgsNWFAj — Alexis Ohanian Sr. @alexisohanian) January 4, 2021

Tilbage i 2018 reagerede Williams på Tiriac' kommentar på hendes vægt.

»Jeg har altid sagt, at folk har ret til deres holdning. Der er mere til kvindetennis end mig. Der er meget mere, men jeg vil tale med ham, det kan du tro. Det er en ignorant kommentar, og det er en sexistisk kommentar, og måske er han en ignorant mand,« sagde hun dengang til New York Times.