Daniele Bracciali og Potito Starace er idømt lange karantæner og store bøder i en gammel matchfixingsag.

De to italienske tennisspillere Daniele Bracciali og Potito Starace, der begge har en fortid i top-50, har omsider modtaget domme i en gammel matchfixingsag, der stammer fra en ATP-turnering i Barcelona i 2011.

Daniele Bracciali, der har været aktiv indtil nu, er idømt karantæne for livstid og skal desuden betale en bøde på 250.000 dollar svarende til 1.635.000 kroner.

Potito Starace, der indstillede karrieren i 2015, er udelukket fra enhver involvering i sport i ti år og er idømt en bøde på 100.000 dollar (654.000 kroner).

Tennis Integrity Unit (TIU), som er nedsat af Det Internationale Tennisforbund (ITF) for at bekæmpe matchfixing, har efterforsket sagen i flere år og er nu kommet frem til domme efter en høring i september.

TIU oplyser, at begge spillere har forbrudt sig mod antikorruptionsreglerne. Den ene ved at udføre bestemte resultater på banen, mens den anden har stået for at spille på kampe.

Den 40-årige Bracciali er aktuelt nummer 100 på verdensranglisten i double og havde sin højeste placering som singlespiller i 2006, da han en overgang lå nummer 49.

Den 37-årige Starace oplevede i 2007 at ligge nummer 27 i single.

Som doublepar nåede duoen kvartfinale i French Open i 2012.

/ritzau/