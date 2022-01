Der var dramatik for pengene, da tennisstjernen Rafael Nadal slog canadiske Denis Shapovalov i kvartfinalen af Australian Open.

Ikke nok med kampen blev afgjort i fem sæt, og Nadal undervejs i fjerde sæt måtte få behandling, da han ikke så ud til at være i den bedste forfatning, så bød kvartfinalen også på et udbrud fra kampens taber Denis Shapovalov.

Han var nemlig godt irriteret over, at Rafael Nadal trak tid, når han skulle serve og ligeledes ikke var klar til at modtage bolden, når Shapovalov skulle serve.

Du kan se optrinet i videoafspilleren øverst i artiklen.

»I er alle sammen korrupte, I er alle sammen korrupte,« lød det fra Shapovalov, der tydeligvis var irriteret.

»Hvad vil du have, jeg skal gøre,« svarede kampens dommer tilbage med henvisning til, at Nadal holdte sig til den tilladte tid, der må være imellem boldene.

Kampen blev spillet i over 30 graders varme, og Nadal havde tydelige problemer med sin mave.

»Jeg var totalt smadret. Det var en hård dag derude,« lød det fra Nadal, der undervejs tog en snak med canadieren, om den frustration han bar rundt med.