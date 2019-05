Japaneren Naomi Osaka er skadet og trækker sig fra Italian Open. Dermed er Kiki Bertens semifinaleklar.

Den første semifinalist ved WTA-turneringen Italian Open er fundet. Det bliver hollænderen Kiki Bertens.

Hun skulle i kvartfinalen have mødt verdensetteren Naomi Osaka, men en skade har tvunget japaneren til at trække sig forud for opgøret. Det skriver AFP.

Ifølge arrangøren er det smerter i højre hånd, som tvinger 21-årige Osaka til at forlade turneringen, hvor også blandt andre Caroline Wozniacki og Serena Williams har trukket sig med skader.

Topseedede Naomi Osaka sad over i første runde og vandt siden sikkert i to sæt over først Dominika Cibulkova og efterfølgende Mihaela Buzarnescu.

Kiki Bertens skal i semifinalen møde vinderen af kvartfinalen mellem briten Johanna Konta og tjekken Marketa Vondrousova.

De mange skader skal også ses i lyset af, at ingen spillere tør at tage chancer med helbredet, eftersom grand slam-turneringen French Open indledes 26. maj i Paris.

Japanske Osaka vandt sæsonens første grand slam-turnering, Australian Open, mens hun også tog sejren i US Open i 2018, som var den sidste grand slam i sidste sæson.

Til gengæld har hun aldrig været længere end tredje runde i hverken French Open eller Wimbledon.

/ritzau/