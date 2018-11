Rafael Nadal har spillet sin sidste tenniskamp i år, da spanieren har meldt afbud til sæsonfinalen i London.

Rafael Nadal har mandag bekræftet, at spanieren går glip af ATP Finals i London i denne måned på grund af en skade.

Dermed er sæsonen overstået for Nadal, som skal opereres i anklen og bruge tid til at blive helt frisk i kroppen.

Nadals afbud til sæsonfinalen i tennis betyder, at Novak Djokovic er sikker på at slutte året som verdensetter.

Serberen overtog mandag pladsen som etter, da Nadal i sidste uge havde trukket sig fra ATP-turneringen Paris Masters med mavemuskelproblemer.

Det er første gang, siden verdensranglisten blev introduceret i 1973, at en spiller slutter året som verdens bedste efter at have begyndt året uden for top-20. Det er tilfældet for Djokovic.

Nadal skriver på Twitter, at han håber på at vende tilbage i en frisk udgave i 2019.

- Det har været et kompliceret år. Det har budt på højt tennisniveau, når jeg var i stand til at spille. Men det har været meget skidt, hvad skader angår, siger Nadal.

I 2018 vandt Nadal 45 kampe ud af 49. Det blev undervejs til fem titler - inklusiv grand slam-turneringen French Open i juni.

I hele karrieren har 32-årige Nadal vundet 17 grand slam-titler - heraf French Open 11 gange.

I stedet for Nadal skal amerikaneren John Isner deltage i sæsonfinalen, der begynder på søndag.

Isner, nummer ti i verden, bliver den ottende og sidste spiller, der skal være med i London, hvor kun årets otte bedste normalt skal spille.

Tidligere har også argentineren Juan Martin del Potro også meldt fra til sæsonfinalen, og det har givet plads til japanske Kei Nishikori, der er nummer ni i verden.

Sæsonfinalen får dermed deltagelse af følgende otte spillere: Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem, Nishikori og Isner.

/ritzau/