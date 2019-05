På grund af skader stopper Julia Boserup, der en overgang lå nummer 80 i verden, tenniskarrieren.

Den dansk-amerikanske tennisspiller Julia Boserup har i en alder af 27 år valgt at indstille karrieren på grund af en skade.

Det skriver hun på Twitter og Facebook.

- Da en skade bringer min karriere til ende, er jeg begejstret over at dele begyndelsen på det næste kapitel. Til september starter jeg på University of Chicago Booth School of Business, skriver Julia Boserup.

Ranglistemæssigt kulminerede karrieren i sommeren 2017, da hun lå nummer 80 i verden, men siden har skader langt hen ad vejen sat en stopper for, at hun kunne nå længere frem.

2017 var et stort år, da hun her deltog i hovedturneringen i alle grand slam-turneringer.

Året før nåede hun tredje runde i Wimbledon, hvilket blev hendes bedste grand slam-resultat.

- Tak til alle, der spillede en rolle på min rejse igennem tennis og hjalp mig med at gøre mine drømme til virkelighed. Minderne vil altid blive i hjertet, lyder det fra Boserup.

Hun har danske forældre, men har boet i USA hele sit liv. Hun har både dansk og amerikansk statsborgerskab, men har stillet op for USA.

/ritzau/