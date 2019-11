Schweiziske Belinda Bencic trak sig med en skade i tredje sæt, og dermed er Elina Svitolina klar til finalen.

Elina Svitolina er klar til at forsvare sin titel fra sidste år i finalen i WTA Finals, der er en turnering mellem de otte bedste kvindelige tennisspillere i verden.

Den 25-årige ukrainer var foran 4-1 i tredje og afgørende sæt, da hendes modstander, Belinda Bencic fra Schweiz, måtte trække sig med en skade.

Dermed er Svitolina klar til sæsonfinalens sidste dag med cifrene 5-7, 6-3, 4-1.

Hun spillede en flot kamp og leverede blandt andet 16 serveesser undervejs, men hun var ærgerlig over, at hun ikke vandt kampen på en matchbold.

- Det er hårdt for hende (Bencic, red.). Forhåbentlig kommer hun sig hurtigt og kommer tilbage næste år.

- Men jeg vil gøre alt for at løfte trofæet igen i morgen, siger Svitolina efter kampen.

Det var ellers den 22-årige schweizer, der er nummer syv på verdensranglisten, der kom bedst fra start.

Hun brød Svitolina til 4-2 i første sæt, og selv om ukraineren brød tilbage og havde muligheden for at få sættet i tiebreak i eget serveparti, blev hun i stedet brudt af Bencic, der udnyttede sin tredje sætbold.

Men hvor Bencic havde haft overtaget i første sæt, blev andet sæt et mareridt for schweizeren, der startede med at blive brudt og pådrog sig en skade i både baglåret og foden undervejs i sættet.

Hun havde svært ved at følge med den forsvarende mester, og råbte flere gange frustreret ud til sin far og kæreste på tilskuerpladserne.

Svitolina fortsatte i stedet det stabile spil og vandt sættet på 40 minutter.

Bencic kom humpende ud til tredje sæt og forsøgte at gennemføre, men Svitolina kom hurtigt på 3-0. Da ukraineren kom på 4-1 i et rent serveparti, kastede Bencic håndklædet i ringen.

I finalen skal Svitolina op mod enten verdensetteren Ashleigh Barty eller verdens nummer to, Karolína Plísková, der spiller semifinale senere lørdag.

/ritzau/